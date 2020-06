Zum Ort jungen Storchenglücks wurde in diesem Frühling der Nestmast im Dürkheimer-Erpolzheimer Bruch. Ein Weißstorch-Pärchen hat das Horstangebot angenommen, das bereits 2004 von der Stadt Bad Dürkheim in Zusammenarbeit mit der Landespflege und der Pollichia errichtet worden war. Die beiden Störche brüteten zum ersten Mal in ihrem jungen Leben. Laut Ingrid Dorner, Sprecherin der Nabu-Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz, handelt es sich um Tiere, die erst zwei Jahre alt sind. Trotz ihrer Unerfahrenheit lief alles glatt: Schon während der 32 Tage dauernden Brutzeit bewältigten die werdenden Eltern ihre Aufgaben bestens. Inzwischen haben sie drei Junge zu versorgen. Wie schon das Ausbrüten der Eier teilen sich Mutter und Vater Storch auch das Füttern ihres hungrigen Trios und seine Bewachung. Vier Wochen alt sind die Kleinen, über die wir bewusst erst jetzt berichten. Je unerfahrener Altstörche sind und je weniger ausgeprägt die Nestbindung ist, desto folgenreicher können sich Störungen auswirken. Ingrid Dorner bittet Besucher im Bruch dringend, Abstand zu halten, Lärm zu vermeiden und die Wiese im Umfeld nicht zu betreten. Wer mit Hund unterwegs ist, sollte das Nest nur von der Bruchstraße aus beobachten und seinen Vierbeiner unbedingt angeleint lassen.