Sogar noch vor Ostern hat es mit dem ersten Ei im Storchennest auf der protestantischen Kirche in Freinsheim geklappt. Auf das eingespielte Storchenpaar, das bereits im vergangenen Frühjahr die Freinsheimer sowie auswärtige Storchenliebhaber in Verzückung versetzte, ist also weiterhin Verlass. Auch die kalten Temperaturen sowie die Regengüsse zuvor schienen die Nestidylle nicht getrübt zu haben. Über Ostern können jetzt alle Neugierigen durch die Linse der Storchenkamera von Florian Graus beobachten, wie viele Eier es noch werden. Der Livestream ist abrufbar unter www.graus-buerotechnik.de/storchenkamera. In 32 Tagen sollte dann der erste Nachwuchs schlüpfen.