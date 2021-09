Unbekannte haben am Samstag zwischen Mitternacht und 20.30 Uhr an der L 526 in Bad Dürkheim ein Stopschild abgeschraubt. Betroffen war die Kreuzung zu einem landwirtschaftlichen Weg aus Birkenheide kommend in Richtung Bad Dürkheim. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Schild 100 Meter weiter in Busch geworfen

Die Beamten entdeckten das Schild in etwa 100 Metern Entfernung in einem Busch. Sie befestigten es provisorisch wieder, später kümmerte sich die Straßenmeisterei darum, dass das Schild wieder ordnungsgemäß angebracht wurde. Die Polizei weist darauf hin, dass es durch die Demontage eines Verkehrsschildes zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr kommen kann.