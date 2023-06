Timing ist alles: Eine halbe Stunde vor Beginn war über Bad Dürkheim noch ein Unwetter gezogen. Zum Neustart der Reihe „stop & listen“ war aber alles perfekt. Auf dem Dürkheimer Römerplatz wurde zu Rockabilly-Klängen der Band Frankfort Special gefeiert – bei warmem, aber nicht mehr schwülem Wetter. Wegen der Corona-Pandemie war die Reihe drei Jahre ausgefallen. Die Dürkheimer und ihre Gäste schienen das Feiern aber nicht verlernt zu haben. Der Platz füllte sich schnell und die ersten Besucher tanzten zu Klassikern wie „Shake, Rattle and Roll“. Am 6. Juli geht die Reihe weiter, der Abschluss ist am 20. Juli geplant.