Eine eingedrückte und zerkratzte hintere Stoßstange mit roten Lackanhaftungen – das stellte die Fahrerin eines BMWs am Mittwochnachmittag fest. Laut Polizei hatte die Frau ihren blauen Wagen in der Dürkheimer Sonnenwendstraße auf Höhe der Hausnummer 66 geparkt. Die Geschädigte geht wegen der Wischspuren am Auto davon aus, dass der Unfallverursacher den Schaden bemerkt, sich diesen angeschaut und danach die Unfallstelle verlassen hat. Der Unfall hat laut Polizei im Laufe des Tages stattgefunden – zwischen 7.30 und 16.40 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630