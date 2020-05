Die Elahna Naumann Stiftung für Tiere in Not unterstützt Einrichtungen, die sich dem Tierwohl verpflichtet fühlen. Gegründet haben sie das Ellerstadter Ehepaar Anna und Norbert Naumann. Zuletzt half die Stiftung der Dürkheimer Wildvogelrettung aus einer finanziellen Notlage.

Um ihre Ersparnisse sinnvoll zu nutzen, gründeten die Naumanns vor fünf Jahren die Stiftung mit dem Ziel vernachlässigten, ausgenutzten oder misshandelten Tieren ein besseres und artgerechtes Leben zu ermöglichen. Als sie sich gemeinsam mit der VR Bank Gedanken über die Gründung einer Stiftung machten, sei ihnen aufgefallen, dass es für Tiere bislang vergleichsweise wenige Stiftungen gebe, erzählen die Naumanns. Im vergangenen Jahr konnten sie drei Tierschutzvereine, Tierheime sowie einen Gnadenhof mit insgesamt 5200 Euro unterstützen. Als sie kürzlich der Hilferuf der Dürkheimer Wildvogelrettung erreichte, half die Stiftung mit 700 Euro. Durch die Corona-Krise waren die Spenden für die Wildvogelhilfe stark zurückgegangen, sodass die Gründerin, Tierheilpraktikerin Susa Dornè, über eine Schließung nachdenken musste.

„Tiere brauchen weiterhin Hilfe“

Die Naumanns schauen sich die Einrichtungen, die sie unterstützen wollen, vor Ort an und erkundigen sich nach der Finanzlage. „Man lernt Leute kennen, die meist ehrenamtlich und unglaublich engagiert im Tierschutz sind und natürlich viele tolle Tiere. Den Chef des Wormser Gnadenhofes, einen Hahn, konnten wir persönlich kennen lernen“, erzählt die ausgebildete Hundetrainerin Anna Naumann lachend.

Einen Hund sowie drei Katzen aus Portugal und Bulgarien leben im Hause der tierlieben Familie. „Wir haben schon mal einem Tierheim unsere Hilfe angeboten und wurden zunächst etwas skeptisch angesehen. Die Tierpfleger vermuteten, wir wollen unseren Hund abgeben. Doch als wir unsere Unterstützung anboten, erhellten sich die Mienen“, berichtet Anna Naumann.

Besuch bei Wildvogelstation nachholen

Vorzugsweise möchten die Naumanns Einrichtungen im Landkreis Bad Dürkheim und den umliegenden Kreisen unterstützen. Allerdings ging ihre Hilfe auch schon einmal nach Schleswig-Holstein, wo in einem Tierheim eine Heizung fehlte. „Unsere tierischen Freunde brauchen weiterhin Hilfe“, findet Anna Naumann – auch und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie.

„Mit Frau Dornè haben wir leider nur telefoniert. So tolle Arbeit, wie die von Frau Dornè, muss man einfach unterstützen. Nach Corona holen wir den Besuch in ihrer Wildvogelstation in jedem Fall nach“, sagt Anna Naumann und freut sich, dass die Stiftungsarbeit zumindest vorläufig geholfen hat und etwas Futter für die Vögel gekauft werden konnte.