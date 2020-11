Fleißige „Nikolaus-Helfer“ des Dürkheimer Gewerbevereins haben am Montag etwa 240 Kinderstiefel mit kleinen Überraschungen gefüllt. Die Kinder, die ihre Schuhe in den vergangenen Tagen im Schuhhaus Bachmann abgegeben haben, können ab Dienstag mit ihren Eltern auf die Suche nach ihren Stiefeln in den Schaufenstern der Einzelhändler in der Innenstadt gehen. „Wir wollen den Kindern eine Freude machen, hoffen aber natürlich auch, dass die Eltern in den Geschäften etwas entdecken, das ihnen gefällt und es kaufen – gerade jetzt, wo in der Innenstadt kaum etwas los ist“, sagt Gewerbevereinsvorsitzende Tine Michler. Dank der Sponsoren seien in den Stiefeln tolle Überraschungen versteckt.