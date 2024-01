Sie bringen den Segen: An den vergangenen beiden Wochenenden waren in und um Bad Dürkheim die Sternsinger von der katholischen Pfarrei Heilige Theresia vom Kinde Jesus unterwegs. 210 Kinder, verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar, zogen in Begleitung von 110 erwachsenen Helfern von Haus zu Haus, um ihren Segen zu verteilen und Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Die Jüngsten unter ihnen seien erst vier Jahre alt gewesen, berichtet Pastoralreferent Marcel Ladan. Zahlreiche Haushalte in Bad Dürkheim, den Stadtteilen und den umliegenden Gemeinden wurden besucht und bekamen die traditionelle Segensbitte C+M+B mit geweihter Kreide an ihre Haustür geschrieben. „In einigen Haushalte war jedoch niemand anzutreffen“, sagt Ladan. Dieser Umstand dürfte mit ein Grund dafür gewesen sein, dass die Spendensumme von 43.000 Euro etwas unter der des Vorjahres (50.000 Euro) liegt. Zufrieden war Ladan trotzdem. „Ich bin sehr glücklich. Die Helfer haben alles selbstständig organisiert, gekocht, Kleidung vorbereitet und sind mitgelaufen. Da kann man nur Danke sagen“, so der Pastoralreferent. Die Spenden gehen zu großen Teilen an die Aktion der Sternsinger. „Sie verwalten die Spenden und geben sie in die ganze Welt. Dorthin wo Not herrscht“, so Ladan. Lediglich die Spendeneinnahmen zweier Gruppen gehen an bestimmte Aktionen. So sammelte der Stadtteil Grethen für Kinder in Bolivien und Bad Dürkheim für Benachteiligte in Indien. Die Spendensumme könnte aber noch mal steigen, denn es gebe immer Menschen, die zu Hause nicht angetroffen wurden, und anschließend spenden, erklärt Ladan.