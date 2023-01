Für die Sternsinger-Aktion Anfang Januar sucht das katholische Pfarramt in Bad Dürkheim noch Jungen und Mädchen, die sich an der Aktion beteiligen. Es werden außerdem noch erwachsene Begleiter gesucht, die ehrenamtlich bei der Vorbereitung helfen und die Sternsingergruppen betreuen (Anmeldung sowie weitere Infos unter marcel.ladan@bistum-speyer.de). In Bad Dürkheim, Kallstadt und Ungstein sind die Sternsinger am 8. Januar von 13 bis 18 Uhr unterwegs. Nach Angaben von Pastoralassistent Marcel Ladan kann sich jeder, der den Besuch der Sternsinger wünscht, im Pfarramt Bad Dürkheim per E-Mail anmelden unter Pfarramt.bad-duerkheim@bistum-speyer.de. Außerdem gibt es Anmeldezettel, die in der Kirche St. Ludwig ausliegen. Wegen der Größe des Gebietes schaffen die Sternsinger es nicht, während der Aktion alle Haushalte zu besuchen.