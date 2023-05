Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Steinmetzmeister und Bildhauer Jürgen Haller produziert in seinem Betrieb in Leistadt seit 2007 Steinarbeiten für den Bau oder für Gräber. Nun will der Einmannbetrieb eine neue Werkstatt bauen und eine Ausstellungsfläche anlegen.

Auf dem Areal direkt an der Hauptstraße hat Haller viel vor: Nach 15 Jahren auf dem Gelände der ehemaligen Tankstelle am Leistadter Ortseingang will der 42-Jährige kräftig