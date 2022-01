„Absolut zufrieden“ mit seinem Ergebnis bei den Wahlen zum CDU-Bundesvorstand zeigte sich der Bad Dürkheimer Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger am Sonntag im RHEINPFALZ-Gespräch. Mit 62,02 Prozent der Delegiertenstimmen hatte sich Steiniger als einer von 39 Bewerbern einen der 26 Plätze im Bundesvorstand gesichert. „Ich bin sehr froh und dankbar, dass das direkt im ersten Wahlgang geklappt hat“, erklärte Steiniger. Natürlich habe er „gehofft, dass die Arbeit der vergangenen Jahre gesehen wird“, so der 34-Jährige, der sich über das gute Abschneiden seiner jungen Parteikollegen freute: Alle sieben Bewerber im Alter der Jungen Union waren erfolgreich. „Wir haben da tatsächlich gut zusammengehalten. Da haben die Netzwerke funktioniert“, so Steiniger, der am Samstagabend viele Glückwünsche entgegennehmen durfte: „Viele haben mitgefiebert.“ Als „sehr beeindruckend“ und ein „starkes Zeichen“, dass die Partei nun geschlossen in die Zukunft gehen möchte, wertete der Bad Dürkheimer das Ergebnis des neuen Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Bereits am Samstagabend habe sich der neue Vorstand zur Sitzung getroffen. Im Zentrum hätten die drei anstehenden Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen gestanden. Abgesehen davon sei es Zeit, ein neues Grundsatzprogramm für die Partei anzugehen. Steiniger erklärte, zu seinen Zielen gehöre es zudem, wieder junge Wähler für die CDU zu begeistern. Hier nannte er die Bekämpfung des Klimawandels und Generationengerechtigkeit als wichtige Themen.