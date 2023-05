Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Dürkheimer Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger möchte am Samstag in den CDU-Bundesvorstand gewählt werden. Im Gespräch mit Alexander Sperk begründet er seine Kehrtwende bei der Impfpflicht und erklärt, was er vom designierten Parteichef Friedrich Merz erwartet.

Herr Steiniger, vermissen Sie Angela Merkel?

Ich habe tatsächlich vergangene Woche daran gedacht, was sie jetzt gerade macht (lacht) .