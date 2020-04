Der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger (CDU) fordert von der Stadt, den Wurstmarkt möglichst bald abzusagen. Dafür könnte das größte Weinfest der Welt im kommenden Jahr eine Woche länger gefeiert werden, schlägt der Dürkheimer vor.

Es gebe nicht die kleinste Chance, dass der Wurstmarkt in diesem Jahr stattfinden könne, so Steiniger – und jeder wisse das. „Wir haben gesehen, was in Ischgl los war, wo ein Einzelner viele Menschen angesteckt hat. Eine solche Situation müssen wir unbedingt vermeiden“, sagte der 32-Jährige. Das schlimmste Szenario sei ein erneuter Lockdown des Landes.

Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) hatte zwar gesagt, dass er es für ein Wunder halten würde, könnte der Wurstmarkt 2020 doch stattfinden. Allerdings will sich die Stadt mit der formellen Absage Zeit lassen. Glogger rechnet mit Vorgaben vom Land, die eine Absage unvermeidlich machen würden. Sollte die Stadt die Entscheidung selbst treffen, solle dies im Stadtrat diskutiert werden, so der Bürgermeister, der als Termin dafür Ende Juni nannte.

„In der Politik gilt es manchmal Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie unpopulär sind“, kritisiert Steiniger, der Mitglied des Dürkheimer Stadtrats und des Wurstmarktausschusses ist. Die Verantwortung dafür dürfe nicht abgeschoben werden. Es gehe darum, für Schausteller, aber auch für Vereine, die beispielsweise in den Schubkärchlern den Ausschank übernehmen, Planungssicherheit zu schaffen und ihnen „reinen Wein einzuschenken“. Auch das Stadtfest müsse bald abgesagt werden.

Längerer Wurstmarkt 2021?

Steiniger schlägt vor, zu prüfen, ob im kommenden Jahr drei Wochen Wurstmarkt gefeiert werden kann. Denkbar sei, ausnahmsweise bereits am ersten Septemberwochenende zu beginnen, um anderen Volksfesten im Herbst auszuweichen. In München wird derzeit über eine Verlängerung des Oktoberfests 2021 nachgedacht, das am Dienstag für 2020 abgesagt worden war.

Für die Schausteller, die durch die Corona-Pandemie besonders getroffen werden, müsse es einen Härtefallfonds geben. Gleiches gelte auch für das Hotel- und Gaststättengewerbe. Diese Branchen hätten durch die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie „quasi Berufsverbot“ .

Unterstützung benötigen aus Steinigers Sicht auch die Dürkheimer Vereine, die einen Teil ihrer Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen oder dem Ausschank bei Kerwen, Festen oder dem Wurstmarkt erzielen. Hierfür könnte beispielsweise ein Teil der Zuwendung des Landes zur Bewältigung der Corona-Pandemie an die Kommunen nach dem Vorbild der Stadt Speyer eingesetzt werden.