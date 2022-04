Zwischen Samstag, 10.30 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, haben Unbekannte nach Polizeiangaben vom Dienstag zwei Fensterscheiben der Grundschule in Ellerstadt mit Steinen eingeworfen. Aufgrund der Größe der Einwurflöcher könne ein Einbruch ausgeschlossen werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt circa 400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Personen machen können, sich telefonisch unter der Nummer 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.