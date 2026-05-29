Die drei Container mit jeweils rund 26.000 Litern Löschwasser, auf die im Falle eines Waldbrands die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Freinsheim zurückgreifen kann, sind aufgestellt. Der erste Versuch musste wegen des aufgeweichten Waldbodens in Folge starker Regenfälle vor zwei Wochen mittendrin abgebrochen werden.

Wie Freinsheims Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) auf Anfrage mitteilte, stehen die Container am Rahnfels Richtung Höningen, oberhalb des Ungeheuersees sowie an der Lindemannsruhe. Die Verbandsgemeinde zahlt 20.000 Euro Miete für die Container.

Die Waldbrandgefahr ist wegen der Frühsommerhitze der vergangenen Tage wieder schnell angestiegen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes steigt die Gefahr am Samstag von mittel auf hoch an. Am Mittwoch kam es zu einem Feuer im Wald südlich von Carlsberg, das die Feuerwehren Leiningerland stundenlang beschäftigt hat.