Ein faszinierenden Ensemble trifft auf einen faszinierenden Solisten: „Spark“, das Klassik-Ensemble, das klassische Stücke rockig, poppig oder auch mal jazzig verarbeitet, auf Valer Sabadus, einen Star der internationalen Countertenor-Szene. Zu erleben war das am Samstagabend in der Reihe „Von-Busch-Hof konzertant“ in Freinsheim und das – natürlich – vor ausverkauftem Haus.

Frauen auf der Bühne – das galt in der Zeit der Renaissance und im Barock als unanständig. Daher wurden Frauenrollen in Opern von Kastraten oder Countertenören