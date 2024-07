Am Samstag konnten Freunde guter Livemusik zwischen zwei Konzerten wählen: „AC/DC“ in Hockenheim oder Stefan Kahne mit seinem Projekt „SK“ in Bad Dürkheim. Vielen Fans aus der Region fiel die Entscheidung für Kahne leicht. Einige Hundert von ihnen pilgerten hoch zur Limburg um bei der Releaseparty zu seinem Debütalbum „Season One“ dabei zu sein. Sie wurden nicht enttäuscht.

Kahne hat sich lange Zeit gelassen, um die erste Langspielplatte unter eigenem Namen, die im März als CD erschien, und am Wochenende zur Freude der anwesenden Schallplattensammler