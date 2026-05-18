Die rund drei Jahre dauernde Sperrung der Ortsdurchfahrt von Kirchheim verursacht in einigen Orten der Umgebung Probleme und Ärger wegen des Ausweichverkehrs. So auch in Dackenheim, wie in einer Sitzung des Gemeinderats jüngst berichtet wurde.

Doris Mäurer erzählte von Beschwerden von Anwohnern des Bitzgunder Wegs, dass dort verstärkt Autos fahren würden, was zu Belästigungen durch Staub führen würde. Der Bitzgunder Weg ist ein unbefestigter Weg, der eigentlich nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben ist. Bürgermeister Matthias Fankhänel berichtete, dass auch bei ihm Beschwerden vorgetragen wurden und dass er selbst Autos gesehen habe, die unerlaubt durch die Straße fahren würden. Demnach seien dies Autofahrer, die in Richtung Frankenthal wollen. Weil sie nicht durch Kirchheim fahren können, tauge ihnen die Straße in Dackenheim als Abkürzung der Umleitung.

Verhindern könne das die Gemeinde kaum, so Fankhänel. Er informierte, dass der Betreiber des Golfplatzes bereit sei, den Zustand des Bitzgunder Wegs zu verbessern, wenn er den Golfplatz weiter betreiben könne. Das ist nur möglich, wenn alle Ende des Jahres auslaufenden Pachtverträge für das Gelände des Golfplatzes verlängert oder das Gelände dem Betreiber des Golfplatzes verkauft wird.