Von einem positiven Echo auf das erste digitale Stadtfest berichtet Marcus Brill, Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus der Stadt Bad Dürkheim. Gefeiert wird das „statt|Fest“ ab Mittwoch ausschließlich im Internet. Rennenten gibt es noch in vielen Geschäften in der Innenstadt und bei der Tourist-Info.

Mehr als 100.000 Menschen habe die Stadt auf Facebook bislang erreicht, sagt Brill. Die Kommentare der Nutzer seien sehr positiv. „Wir waren unter den Ersten, die mit der Idee, ein Fest wegen der Corona-Krise digital zu feiern, raus sind“, erklärt er. Ziel sei es, gerade in schwierigen Zeiten etwas fürs Zusammengehörigkeitsgefühl der Dürkheimer zu tun. „Wir wollen den Leuten das Gefühl geben, dabei zu sein“, sagt Brill. Eigentlich sei der Aufwand im Vorfeld vergleichbar gewesen mit dem eines gewöhnlichen Stadtfests. Ab Mittwoch, wenn das Fest im Internet eröffnet ist, wird es dann natürlich ruhiger als bei einem analogen Stadtfest. Den Startschuss gibt wie gehabt am Mittwoch, 20 Uhr, Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) – allerdings nicht live. Der Beitrag wird – wie alle Teile des Programms – auf der Facebook-Seite der Stadt Bad Dürkheim und später auf dem Dürkheimer Youtube-Kanal zu sehen sein.

Geheimer „Drehtermin“

Das gilt auch für das Entenrennen auf der Isenach, das ebenfalls schon gelaufen sein wird, wenn die Entscheidung am Donnerstag um 14.30 Uhr zu sehen ist. „Es braucht sich am Donnerstag niemand an die Rennstrecke zu stellen“, scherzt Brill. Um Gedränge zu verhindern, hat die Stadt das Rennen aufgezeichnet und den „Drehtermin“ geheim gehalten. 225 Gutscheine, die beim Dürkheimer Einzelhandel und der Gastronomie eingelöst werden können, gibt es in diesem Jahr zu gewinnen – entweder durch die „Leistung“ auf der Strecke oder durch Losglück. Damit soll die Dürkheimer Geschäftswelt unterstützt werden, denn auch der obligatorische verkaufsoffene Sonntag entfällt. Die Enten können am Freitag zwischen 9.30 und 14 Uhr vor der Tourist-Info abgeholt werden. Dort bekommen Gewinner auch ihre Preise. Die Siegerehrung wird im Anschluss an das Rennen gezeigt.

Ein anderer Höhepunkt des „statt|Fests“ beginnt am Freitag, 18.30 Uhr: Christian Keller und Weinprinzessin Lea Baßler laden bei „Dergem grillt“ per Livestream zum Mitgrillen ein. Mehr als 200 Grillpakete, die noch bis Dienstag über www.cater-keller.de bestellt werden können, wurden bereits verkauft, berichtet Brill.

Kulinarisch geht es am Sonntag, 18 Uhr, mit einer digitalen Weinprobe der Dürkheimer Spitzenwinzer weiter. Krimifreunde kommen am Sonntag, 19 Uhr, auf ihre Kosten, wenn Britta und Chako Habekost aus ihrem neuen Buch Elwenfels 4 lesen.

Das Programm

Mittwoch, 20. Mai, 20 Uhr: Eröffnung, anschließend Die anonyme Giddarischde Livestream; Donnerstag, 21. Mai, 11 Uhr: Bilderbuchvorlesen der Stadtbücherei; 14.30 Uhr: Digitales Entenrennen; 20 Uhr: xxtra Livestream; Freitag, 22. Mai, 14 Uhr: Bilderbuchvorlesen der Stadtbücherei; 18.30 Uhr: Dergem grillt!; 20 Uhr: Andreas Kümmert Livestream; Samstag, 23. Mai, 11 Uhr: Bilderbuchvorlesen der Stadtbücherei; 15 Uhr: Digitale Führung durch das Stadtmuseum; 19.30 Uhr: Rockband der Musikschule; 20 Uhr: Jens Huthoff & Band Livestream; Sonntag, 24. Mai, 11 Uhr: Bilderbuchvorlesen der Stadtbücherei; 18 Uhr: Digitale Weinprobe; 19 Uhr: Lesung Elwenfels 4.

Zu sehen ist das Programm auf www.facebook.com/badduerkheim.de oder dem Youtube-Kanal der Stadt.