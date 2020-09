Wie alle Großveranstaltungen fällt auch die kulinarische Weinwanderung in Freinsheim der Corona-Pandemie zum Opfer. Jedoch will der Verkehrsverein Touristen und Einheimischen ein kleines Ersatzprogramm mit offenen Höfen in der Stadt anbieten.

Vom 25. bis 27. September war die Veranstaltung im Festkalender der Stadt eingeplant. „Eine Veranstaltung, die zwischen 15.000 und 20.000 Gäste am Tag anlockt, kann man natürlich jetzt nicht durchführen – auch wenn alles im Freien stattfindet“, erklärte der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Jochen Weisbrod, auf Anfrage. Solche Menschenmassen seien in den Weinbergen schlecht zu kanalisieren.

Stattdessen werden an dem Veranstaltungswochenende aber einige Höfe und Weingüter öffnen - natürlich unter Einhaltung der aktuellen Anforderungen zu Abstands- und Hygienevorschriften. Er habe im Juni und Juli auf seinem Weingutsgelände bereits ein Alternativprogramm für die ausgefallenen Freinsheimer Feste angeboten und gute Erfahrungen damit gemacht, so Weisbrod. Beschränkt auf 250 Gäste habe man im Freien auch Live-Bands die Möglichkeit gegeben, wieder vor Publikum aufzutreten. Am Samstag und Sonntag beteiligt sich auch Weisbrod am Alternativ-Programm unter dem Titel „Wiese trifft Wein“.

Ebenfalls geöffnet ist der Winzerhof Pirmann. Hier steigt an den gleichen Tagen ein Hoffest. Das Weingut Kirchner hat von Freitag bis Samstag seine Vinothek geöffnet und bietet wie Weisbrod auch Live-Musik an.

Auch die Kostbar am Musikantenbuckel (Weingut Kassner-Simon) bewirtet seine Gäste an diesen drei Tagen. Der Altstadthof beteiligt sich mit der Weinbar am Samstag.

Weisbrod empfiehlt, sich bei den Betrieben im Vorfeld am besten schriftlich per E- Mail anzumelden. „Dann läuft man auch nicht Gefahr, weggeschickt zu werden, und die Kontaktdaten müssen nicht noch einmal extra erfasst werden“, so Weisbrod. Der Verkehrsvereinsvorsitzende rechnet damit, dass bei gutem Wetter viele interessierte Gäste trotz der Absage der Wanderung nach Freinsheim kommen werden. Jedoch werde es in diesem Jahr bestimmt keine vollen Reisebusse geben, ist er überzeugt.