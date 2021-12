Wohl eine brennende Decke in einem Patientenzimmer der Klinik Sonnenwende war am Dienstagmorgen, gegen 8.12 Uhr, der Auslöser für einen Feuerwehreinsatz. Das teilt der Wehrleiter der Feuerwehr Bad Dürkheim, Karlheinz Beyer, auf Anfrage hin mit. Die Löscharbeiten habe man schnell abschließen können und das Stockwerk anschließend belüftet. Die betroffene Station habe man sicherheitshalber geräumt, die Patienten seien vom Rettungsdienst betreut worden. Für die schnelle Reaktion lobt Beyer die Leitung der Einrichtung: „Sie haben gut gehandelt.“ Der Wehrleiter teilt weiter mit, dass sich 22 Feuerwehrleute in fünf Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr Bad Dürkheim vor Ort befanden. Gegen 10 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen.