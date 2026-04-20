Die Stadt Freinsheim hat den ersten Auftrag vergeben, um das Vorsorgekonzept gegen Hochwasser und Starkregen in die Tat umzusetzen. Es wurde Ende 2024 zum ersten Mal vorgestellt. Nach Angaben der Freinsheimer Verwaltung fehlt nur noch eine letzte Rückmeldung von der oberen Wasserbehörde bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd. Da keine wesentlichen Änderungen mehr zu erwarten seien, soll der erste Abschnitt jetzt geplant werden.

Dieser setzt sich aus vier Teilbereichen zusammen und umfasst den Bereich vom Bahndamm zwischen Herxheim am Berg und Freinsheim sowie die Talweide. Vergeben wurde die Planung vom Freinsheimer Stadtrat an die BGS Wasserwirtschaft GmbH in Darmstadt für 46.300 Euro. Sobald durch die Planung genauere Kosten vorliegen, will die Verwaltung einen Förderantrag über die Aktion Blau stellen. Es sei davon auszugehen, dass Bau und Planung mit bis zu 80 Prozent gefördert werden könnten. Geschätzt wird die Bausumme auf rund 660.000 Euro. Die Planung soll noch im Mai beginnen und spätestens Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Man müsse auch Tätigkeiten von anderen übernehmen, damit das Konzept schlüssig sei, sagte Bürgermeister Jochen Weisbrod (CDU) mit Blick darauf, dass sich ein Teil des ersten Abschnitts auf Herxheimer Gemarkung befindet. Die Hochwasserschutzmaßnahmen müssten erledigt sein, bevor das Neubaugebiet Blumenau realisiert werde, so Weisbrod.