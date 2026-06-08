Sieben Freunde starten in der Burgkirche eine neue Reihe: Zum Auftakt zeigen sie am 14. Juni das erste WM-Spiel der deutschen Mannschaft.

Sieben Freunde um die 18 Jahre, die sich bei den Pfadfindern kennengelernt haben, wollen künftig regelmäßig Veranstaltungen in der Dürkheimer Burgkirche organisieren. Den Auftakt macht am Sonntag, 14. Juni, ein Public Viewing des Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao.

„Das Public Viewing spricht jeden an“, sagt Toni Bischoff. Grundsätzlich möchten die Freunde mit ihren Veranstaltungen ein breites Publikum erreichen, auch wenn je nach Veranstaltungsart wohl unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden. „Es geht auch darum, Kinder aus einkommensschwache Familien in die Gemeinschaft zu integrieren“, betont Valentin Kuntz. Auch deshalb ist die Veranstaltung am 14. Juni für alle offen. Der Eintritt ist frei. Finanziert wird das Event über den Verkauf von Getränken.

Doch bei einer einzelnen Veranstaltung soll es nicht bleiben. Die Burgkirche wollen die jungen Organisatoren zu einem Ort der Begegnung sowie des generationsübergreifenden und kulturellen Austauschs machen. Dafür haben sie die GbR „Culture Lab Bad Dürkheim“ gegründet.

Unterstützung der Gemeinde

Unterstützung erhalten sie dabei auch von der Kirche: Das Presbyterium stellt ihnen die Räume zunächst bis Ende des Jahres zu günstigen Konditionen zur Verfügung. Technik und Equipment organisieren sie mit Hilfe von Freunden und Verwandten.

Viele von ihnen waren bereits im Dürkheimer Jugendkomitee engagiert, erzählt Kuntz. Mit dem eigenen Projekt hätten sie nun mehr Freiraum. Über das Vertrauen des Presbyteriums und die neuen Möglichkeiten in der Burgkirche freue sich die Gruppe sehr.

Konzerte geplant

„Viele Ideen entstehen abends am Lagerfeuer“, sagt Bischoff. Erfahrungen im Organisieren hätten sie bereits bei den Pfadfindern oder bei privaten Familienfeiern gesammelt. Während ihre gemeinsame Zeit bei den Pfadfindern langsam ende, seien die Veranstaltungen auch eine Möglichkeit, als Freundesgruppe verbunden zu bleiben.

Für das Ende der Sommerferien plant die Gruppe einen Zukunftskongress. Dabei soll es um Demokratie und neue gesellschaftliche Ideen gehen. Zusammenarbeiten werden sie dafür mit dem früheren Bürgermeister Christoph Glogger, dem Vater eines der Mitstreiter, Jannes Glogger.

Als dritte Veranstaltung ist ein Konzert geplant, möglicherweise mit „Open Mic“, also eine Musikveranstaltung, bei der sich auch der Nachwuchs auf offener Bühne ausprobieren kann. Bei der vierten Veranstaltung ist die Ausrichtung noch offen.

„Ideen gibt es genug“, sagt Jannes Glogger. Erfahrungen hätten sie bereits gesammelt. Sie könnten auf bereits erlernte Abläufe zurückgreifen. Eine Ausschankgenehmigung haben sie sich bereits gesichert. Die Werbung läuft über soziale Medien.

Langfristig könne sich die Gruppe auch größere Konzerte vorstellen. Der Fokus liegt für die jungen Leute derzeit aber auf dem Public Viewing. Die Veranstaltung solle bewusst familienfreundlich sein, betonen sie. Geplant sind unter anderem eine Mini-Torwand für Kinder sowie ein kleines Rahmenprogramm.

Von 17.30 bis 21.30 Uhr steht die Burgkirche am 14. Juni Gästen offen. Das Spiel startet um 19 Uhr. Dazu werden Wein, Bier, Schorle und alkoholfreie Getränke angeboten, sowie Brezeln und verpackte Snacks.