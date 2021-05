Bislang gab es in der Verbandsgemeinde Freinsheim keine Corona-Testzentren. Vor dem Pfingstwochenende ändert sich das nun. Wer will, kann sich in Freinsheim, Kallstadt und Weisenheim am Berg auf Covid-19 testen lassen. In Kallstadt gibt es dabei eine Besonderheit.

Den Auftakt macht das Testzentrum in Kallstadt am heutigen Donnerstag. Nach Anmeldung und Terminreservierung über eine eingerichtete Website können sich Testwillige in der Weinstraße 111, neben dem I-Punkt, von 15 bis 18 Uhr in einem Drive-in auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen. Danach öffnet der Betreiber, die Karabulut & Karabulut GbR aus Weisenheim am Berg, das Kallstadter Testzentrum bis auf Weiteres jeweils donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags bis montags von 10 bis 18 Uhr. „Die Tests sind ausnahmslos kostenlos“, erklärt Geschäftsführer Ergin Karabulut.

Terminreservierung per Website möglich

Das Unternehmen wird auch das Testzentrum im alten Spritzenhaus auf dem Dorfplatz in Weisenheim am Berg betreiben, und zwar jeweils samstags bis montags von 10 bis 18 Uhr. Auch wer sich hier testen lassen möchte, muss vorher über die Website einen Termin buchen.

Zudem gibt es in der VG-Sporthalle in der Bahnhofstraße 12e in Freinsheim eine Testgelegenheit. Am Pfingstsamstag und -sonntag bietet die Arztpraxis von Mediziner Karl Deibel an beiden Tagen von 12 bis 15 Uhr entsprechende Abstriche an. Eine Terminreservierung ist hier nicht möglich. „Gleichwohl sollte nur mit kurzen Wartezeiten zu rechnen sein. Der letzte Einlass ist um 14.45 Uhr“, erklärt VG-Bürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) in einer Mitteilung.

Tests im Ein-Minuten-Takt

Wer getestet werden will, müsse lediglich Personalausweise oder Reisepass mitbringen. Deibel testet in seiner Praxis in Weisenheim am Berg schon seit Wochen. Zusammen mit seiner Frau und seinen Helferinnen werde er die ersten Testungen in der Sporthalle übernehmen. „Wir packen unsere gesamte Ausrüstung ins Auto und bereiten dann alles für die Pfingst-Testungen vor“, berichtet Deibel. „Die Testungen in unserer Praxis, die wir täglich in der Mittagszeit durchführen, bieten wir weiter an“, ergänzt er.

Vermutlich am darauffolgenden Wochenende werde Karabulut auch das Testen in Freinsheim übernehmen, und zwar in Form eines weiteres Drive-in-Testzentrums neben der VG-Sporthalle in der Bahnhofstraße 12a, kündigt Oberholz an.

Dienstleister Karabulut verspricht, dass keiner länger als eine Minute am Testplatz verbringen müsse. Diesen Ein-Minuten-Takt, in dem das medizinisch geschulte Personal die benötigten Abstriche macht, ermögliche der Einsatz eines speziellen Softwaresystems. Dabei bekomme jeder zu Testende beim Check-in zwei identische Testblätter, auf denen sich die persönlichen Daten und ein einmaliger QR-Code befinden. Eins der Blätter erhalte das medizinische Personal, das andere die Testperson. Nach dem Abstrich, der einige Sekunden dauert, kann der Betreffende das Testzentrum sofort verlassen. „Das Ergebnis kann der- oder diejenige etwa eine Viertelstunde später mit dem eigenen Smartphone mittels des QR-Codes abrufen“, erläutert Karabulut.

Bisher hat dezentraler Ansatz genügt

Was hat die Verbandsgemeinde bewogen, doch Flächen für Testzentren bereitzustellen? Bisher habe der dezentrale Ansatz genügt, also Testmöglichkeiten über die Hausärzte anzubieten, erklärt VG-Sprecher Jörg Heidemann. Das Zusammenspiel zwischen Coronatests und -impfungen habe gut funktioniert. „Wir haben aber den Trend der sinkenden Inzidenzwerte und die bevorstehende Öffnung der Gastronomie erkannt. Deren Angebote dürfen Bürger und Touristen nur nutzen, wenn sie einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen können. Wir wollten den steigenden Testbedarf in unserer Verbandsgemeinde abdecken können“, begründet er.

Mit Karabulut sei ein erfahrener Dienstleister auf die Kommune zugekommen, der unter anderem am Betrieb von Testzentren in Mannheim beteiligt sei. „Wir freuen uns auch sehr, dass Dr. Deibel und sein Team sich bereit erklärt haben, an Pfingsten in Freinsheim einzuspringen, ehe Karabulut dort ein Testzentrum anbieten kann“, sagt Heidemann.

Anmeldung unter