Nach dem heftigen Regenschauer am Dienstagabend hat die Feuerwehr in Ellerstadt immer noch alle Hände voll zu tun. Wie Benjamin Odening, stellvertretende Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ellerstadt, auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt, mussten die Einsatzkräfte an insgesamt acht Stellen in Ellerstadt aushelfen. Weil die Böden in den Weinbergen zu trocken seien, hätten diese die etwa 70 Liter Regenwasser pro Quadratmeter nicht aufnehmen können. Das führte dazu, dass unter anderem ein Feldweg in der Nähe des Pfalzhofes überschwemmt wurde. Um die Versorgung der Tiere aufrecht zu erhalten, die dort meist aus Beschlagnahmungen untergebracht sind, habe die Feuerwehr den Weg trocken gepumpt. Außerdem habe sich das Wasser aus dem Kanal teilweise in Keller und Lichtschächte gedrückt, sagt Odeninger. Auch am Mittwochmorgen war der Einsatz noch nicht beendet. „Wir pumpen gerade das Rückhaltebecken leer, damit es genügend Fassungsvermögen gibt, falls es die Tage noch einmal regnet“, sagt Odening.

„Hauptsächlich haben wir die Kollegen in Ellerstadt unterstützt“, sagt Christian Schmidt, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Wachenheim. In Ellerstadt habe es zudem den Verdacht gegeben, dass eine Hebeanlage in der Akaziensiedlung ausgefallen sei. Diese pumpe normalerweise Wasser aus dem Abwasserkanal ins Sammelbecken. Falle diese aus, könne es zu Überschwemmungen kommen, erklärt Schmidt. Der Verdacht habe sich nicht bestätigt. Ansonsten hätten sich die Einsätze in der VG auf wenige überschwemmte Keller beschränkt. „Es war aber nicht so gravierend wie letztes Jahr als 120 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen sind.“

„Freinsheim ist trocken geblieben“, berichtet Bodo Wenngatz, Pressesprecher der Freinsheimer Feuerwehr. „Leider – wir hätten die Feuchtigkeit gebrauchen können.“ Auch in der Stadt Bad Dürkheim gab es laut Wehrleiter Karlheinz Bayer keine Einsätze.