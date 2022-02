Am Samstag kam es rund um Bad Dürkheim wegen starker Windböen zu kleineren Sachschäden. Das teilte die Polizei mit.

So wurde in Bad Dürkheim in der Kaiserslauterer Straße laut Polizei gegen 2.30 Uhr in der Frühe ein geparkter Suzuki durch ein umgefallenes mobiles Verkehrszeichen beschädigt. Am Fahrzeugheck entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Gegen 15 Uhr kippte in der Kallstadter Neugasse ein Bauzaun in Richtung Straße. Der Verantwortliche konnte laut Polizei nicht erreicht werden. Um ein erneutes Umstürzen auf die Straße zu verhindern, zogen die Beamten den Zaun in Richtung Grundstück zurück.

Auf die L526 zwischen Erpolzheim und Birkenheide wurde gegen 15 Uhr ein größerer Ast geweht, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei-Streife machte die Straße frei.