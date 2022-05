Eine Leistungsschau der Spitzen-Pferdeturner des Landes ist das Voltigierturnier des Reitervereins (RV) Bad Dürkheim am Samstag und Sonntag. Der Wettbewerb dient als Sichtung für deutsche Meisterschaften.

„Das sind deutlich mehr Nennungen als ich erwartet hatte“, sagt Viola Rüffel, eine der Turnierchefinnen des Voltigierturniers beim Reiterverein Bad Dürkheim am Samstag und Sonntag, mit Blick auf die Teilnehmerzahlen. Dass es mehr geworden sind, als Rüffel auf der Rechnung hatte, liegt daran, dass beim Turnier für die deutschen Junioren- und Seniorenmeisterschaften gesichtet wird. Drei Mal können sich Voltigierer auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft dem Fachbeirat Voltigieren präsentieren, Bad Dürkheim ist die erste Station.

Und so ist das Turnier am Samstag auch eine Leistungsschau der Spitzen-Pferdeturner des Landes. Im Mittelpunkt des ersten Turniertags am Samstag steht die Sichtung. Dann treten Teams, Einzel und Doppel in den Junior- und in den schweren Klassen an, um sich für die Tickets für die deutsche Meisterschaft in Verden Ende August und für die Deutschen Jugendmeisterschaften (DJM) Mitte September im brandenburgischen Münchehofe zu bewerben. Mit am Start sind etwa die amtierenden deutschen Juniorenmeister im Pas de deux, Hannah Bidon und Jana Schuhmacher aus Saarburg, und die Sieger des deutschen Voltigierpokals, Vivien Vankann und Jonathan Schumacher aus Wackernheim.

Dürkheimerinnen mit Hoffnung

Eine aussichtsreiche Kandidatin für das DM-Ticket ist Mira Thiel vom RV Bad Dürkheim. Die vor Kurzem 18 Jahre alt gewordene Mannheimerin verpasste im vergangenen Jahr die DJM, weil ihr Pferd nicht fit war. Am Samstag zeigt sie ihre Pflicht- und Kür-Übungen auf Eckstein, der von Konstantin Merk longiert wird. Ebenfalls im Kreis der Junioren startet Lara Veth auf Skyfall an der Longe von Viola Rüffel. Sie hat nicht nur einen Start bei der DJM im Blick, am kommenden Wochenende vertritt sie die rheinland-pfälzischen Farben beim Preis der Besten in der bundesdeutschen Pferdehauptstadt Warendorf. Dort startet sie im Preis der Zukunft. Das erstmals in dieser Saison geplante Dürkheimer Junioren-Doppel mit Lara Veth und Laura Kowalczyk ist dagegen erst mal geplatzt, weil sich das Pferd der beiden verletzt hat, wie Rüffel berichtet.

Das Turnier am Wochenende ist das erste, das ohne große Corona-Einschränkungen über die Bühne gehen soll. Die Pandemie hat dennoch Auswirkungen auf das Turnier. „Es gibt im Richterteam und unter den Teilnehmern Ausfälle“, sagt Rüffel mit Blick auf das Infektionsgeschehen. Die zweijährige Pandemie hatte auch Auswirkungen auf den Verein. „Als Verein sind wir nicht mehr so nah beisammen wie zuvor“, sagt Rüffel. Sie hofft, dass sich alles wieder zusammenfindet. „Wir haben, seit es wieder möglich ist, viel gemeinsam gemacht“, ergänzt sie.

Ein bisschen aufgeregt sei man schon vor dem Turnierwochenende. „Wir als Voltigierer sind schon angespannt, wir sind aus der Übung und gespannt, ob alles gut läuft“, sagt Viola Rüffel.

Die große Voltigierfamilie wird sich am Sonntag auf der Anlage der Reitervereins einfinden, dann steht der Nachwuchs mit den Basis- und Einsteiger-Gruppen sowie den Förder-Einzeln auf dem Programm. Ein letzter Höhepunkt ist am Sonntagnachmittag die Kür der M-Gruppen, das sind die leistungsorientierten Voltigiergruppen der Vereine. Da turnen dann bis zu drei Voltigierer gleichzeitig auf dem Pferd. Das ist sportlich sehr anspruchsvoll und ein echter Hingucker für Zuschauer. Bei bestem Ausflugswetter am Wochenende lohnt sich ein Abstecher auf die Anlage des Reitervereins.