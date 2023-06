Das Trinkwasser, das in Teilen des Stadtgebiets seit Freitag gechlort wurde, ist wieder keimfrei. Das hat Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kistenmacher am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt. Am Montag seien Proben genommen worden, die Ergebnisse kamen am Dienstag und waren negativ. Der Ursprung der Keimbelastung war laut dem Stadtwerke-Geschäftsführer ein Filter im Wasserwerk im Bruch. In einem kleinen Bereich im Werk werde daher weiterhin gechlort.

Bei den Keimen hatte es sich um Umweltkeime gehandelt, die zwar laut dem Stadtwerke-Geschäftsführer nicht gesundheitsschädlich sind, „aber trotzdem nicht im Wasser sein sollten“. Am Wochenende war das Wasser im Hochbehälter am Annaberg gechlort worden, über den Teile des Stadtgebiets versorgt werden. Beschwerden über mögliche Veränderungen von Geruch oder Geschmack des Trinkwassers habe es nicht gegeben, so Kistenmacher.