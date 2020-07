Nachdem der Stadtsportverband (SSV) seit Längerem die noch geschlossenen Sporthallen in Trägerschaft des Landkreises kritisiert, äußert sich Uli Fehr, SSV-Vorstand für Sport, auch zu den Problemen, die die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und hiesigen Schwimmvereine mit fehlenden Trainingsmöglichkeiten haben (wir berichteten).

„Seit 17. März ist mit der coronabedingten Schließung der Bäder kein Training lebensrettender Maßnahmen im Wasser mehr möglich und es können keine Schwimmkurse mehr stattfinden“, schreibt Fehr. „Bei aller Verärgerung über ausfallendes Vereinstraining in den Kreishallen – hier geht es in letzter Konsequenz um Menschenleben“, ordnet er die Probleme in den Gesamtkontext der fehlenden Trainingsmöglichkeiten ein.

„Dagmar Freitag, Vorsitzende des Bundestag-Sportausschusses, wies darauf hin, dass ,immer mehr Menschen ertrinken, weil sie nicht oder schlecht schwimmen können’ und DLRG-Präsident Achim Haag sieht Deutschland auf dem Weg zum ,Nichtschwimmerland’“, sagt Fehr und ergänzt: „Laut einer Erhebung des SSV im Bewegungscheck können 40 Prozent der Dürkheimer Zweitklässler nicht schwimmen. Häufigster Grund laut Eltern: Keine Termine.“

„Montagabend als Trainingstermin“

In Bad Dürkheim stünden „ein Familienförderverein, Stiftungen, spendenbereite Kreditinstitute, der SSV und Zuschüsse für Anschaffungen von Stadt und Kreis“ bereit. „Also her mit allen nötigen Trainingshilfen, sodass sie in einer Einheit ohne zeitraubende Desinfektionsmaßnahmen individualisiert benutzt werden können“, fordert Fehr. Er verweist auf den RHEINPFALZ-Bericht, demzufolge der Sozialausschuss hinter dem Vorstoß für mehr Schwimmzeiten von DLRG-Schwimmerin Judith Busch stehe und Peter Kistenmacher, Geschäftsführer der Stadtwerke, mit den Worten zitiert wird „Wir wollen, dass die Vereine trainieren“. „Dann gebt ihnen den Montagabend als Trainingstermin zurück – ohne wenn und aber. Sofort“, verlangt der SSV-Sportvorstand.