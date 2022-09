Nach 30 Jahren ist die Stadtsanierung seit Anfang des Jahres auch formell Geschichte. Mitte Oktober finden die ersten sogenannten Erörterungsgespräche mit Eigentümern von Grundstücken im Sanierungsgebiet statt – und anschließend werden Gebührenbescheide verschickt.

Die Stadtsanierung wurde mit Geld von Bund, dem Land Rheinland-Pfalz und der Stadt Bad Dürkheim gefördert. Insgesamt flossen über 30 Jahre rund 14,7 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln aus der Städtebauförderung in das Sanierungsgebiet. Die Stadt steuerte hiervon knapp sechs Millionen Euro bei.

Mit dem Geld wurden zahlreiche Projekte umgesetzt, die noch heute das Bild der Dürkheimer Innenstadt prägen – wie der autofreie und neu gestaltete Römerplatz oder der Bereich entlang der Isenach. Da der Gesetzgeber davon ausgeht, dass durch die Sanierung eine Steigerung des Bodenwerts stattgefunden hat, müssen die Eigentümer von Grundstücken nun einen Ausgleichsbetrag zahlen. Sie waren während der Zeit der Stadtsanierung von Ausbaubeiträgen befreit. Wer wie viel bezahlen muss, das hat ein Gutachterausschuss aus der Differenz des derzeitigen tatsächlichen Bodenrichtwerts und eines theoretischen Werts berechnet, der sich für das Grundstück ergeben hätte, wenn eine Sanierung weder „beabsichtigt noch durchgeführt worden wäre“, wie es im Baugesetzbuch heißt.

Gutachter ermitteln Wertsteigerung

Das Gutachten liege der Stadt mittlerweile vor und werde derzeit gesichtet, sagte Bauamtsleiter Dieter Petry im Bauausschuss. Es soll demnächst ins Internet gestellt werden. Die Spanne der Beträge, die die Eigentümer entrichten müssen, reicht dabei von null Euro in Randbereichen, in denen nichts mit öffentlichem Geld saniert wurde, bis zu 47 Euro pro Quadratmeter am Römerplatz. Das soll den betroffenen Eigentümern ab Oktober in sogenannten Erörterungsgesprächen erläutert werden, sagte Michael Meyer vom Architekturbüro Rittmansperger. Er geht davon aus, dass die Gespräche mit den mehr als 400 Eigentümern bis „weit ins kommende Jahr“ dauern werden. Im Anschluss an das Gespräch werden die Gebührenbescheide verschickt.