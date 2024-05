Fast so hitzig wie in der Sauna war’s in dieser Woche im Dürkheimer Stadtrat. Das lag nicht nur daran, dass die Temperatur im Ratssaal angesichts des schönen sommerlichen Frühlingstags recht hoch war. Auch die Kommunalwahl dürfte dazu beigetragen haben, dass bei der gut fünfstündigen Sitzung – und das war nur der öffentliche Teil – die Meinungen deutlich und teilweise überspitzt formuliert wurden. Interessanter als die eine oder andere Spitze waren aber die zu beobachteten Wahlverwandtschaften.

Möglicher Test für die Koalition

In der letzten Sitzung vor der Wahl fühlten sich die Stadträtinnen und -räte nicht mehr so wirklich an die Koalition aus SPD, FWG und Grünen gebunden. Beim Cannabis-Verbot auf dem Wurstmarkt beispielsweise gab es für den CDU-Antrag Unterstützung von der FWG. Und beim von der SPD ins Spiel gebrachten Radfahrverbot auf dem Römerplatz gab’s inhaltlich große Zustimmung von der CDU-Fraktion. Zufall? Oder werden hier schon mal mögliche Koalitionen getestet?