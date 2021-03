Der Dürkheimer Stadtrat hat in seiner Sitzung am Montagabend das Stadtfest abgesagt. Grund ist die Corona-Lage, die ein solches Fest nicht zulasse. Die Stadt habe sich mit der Absage des Festes, das immer am Himmelfahrtswochenende stattfindet, Zeit gelassen, um digitale Alternativen zu prüfen, sagte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). Im vergangenen Jahr hatte es ein Angebot im Internet gegeben. Damals sei Bad Dürkheim eine der ersten Kommunen gewesen, die eine solche Online-Feier gemacht hätten, so Glogger. Inzwischen habe es viele solcher Angebote gegeben, die sich abgenutzt hätten. Was mit dem 15.000-Euro-Budget fürs Stadtfest passieren soll, will der Wurstmarkt- und Festausschuss im Juli entscheiden. Beigeordneter Karl Brust (SPD) brachte eine Ausdehnung des Dürkheimer Advents ins Spiel. Ralf Lang (SPD) regte an, das Geld in eine weitere Gutschein-Aktion zur Unterstützung der Einzelhändler zu stecken. Die Kulturveranstaltungen des Limburg-Sommers sollen laut Glogger in einer kleineren Variante stattfinden können, aber möglichst ohne Busverkehr.