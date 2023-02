Der Freinsheimer Stadtrat hat einstimmig eine Resolution gegen die EU-Pläne zum Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten verabschiedet. Der Vorsitzende der Freinsheimer Bauern- und Winzerschaft, Thomas Simon, hatte dies angeregt.

Der Stadtrat kam dieser Bitte nach, da zwei Drittel der Freinsheimer Weinbaufläche von dem Verbot betroffen wären. Der Dürkheimer Stadtrat hatte im Oktober eine ähnliche Resolution verabschiedet.

Laut Bürgermeister Matthias Weber (FWG) handelt es sich um Natura 2000-Gebiete, die vor etwa 15 Jahren festgelegt worden seien. „Damals wurde uns gesagt, dass dies keine Folgen für die landwirtschaftliche Nutzung haben werde“, erläuterte Weber. Deshalb habe der Stadtrat damals keine Stellungnahme in dem Verfahren abgegeben. Beigeordneter Willi Simon (FDP) plädierte dafür, den Obstbau in den Text ebenfalls aufzunehmen. Er wies darauf hin, dass auch biologische Mittel nicht mehr benutzt werden dürften. „Ohne Pflanzenschutz können wir aber keine Landwirtschaft betreiben, jedenfalls noch nicht“, betonte er.

Klaus Schmitz (Grüne) forderte, dass die EU die Angelegenheit differenzierter betrachten müsse. Christian Muly (SPD) kritisierte, dass mit dem Gesetzentwurf all diejenigen Länder bestraft würden, die viele Schutzgebiete ausgewiesen hätten. Ein undifferenziertes Verbot jeglicher Substanzen in Schutzgebieten gefährde die gesamte Kulturlandschaft an der Weinstraße, heißt es in der Resolution.