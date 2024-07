Nach 25 Jahren in zwei Mehrheitskoalitionen gehen die Grünen in der kommenden Legislaturperiode im Stadtrat in die Opposition. Darauf haben sich Fraktion und Ortsverband einstimmig festgelegt. Die Entscheidung wurde laut Mitteilung des Ortsverbands mittlerweile auch von den Mitgliedern bestätigt. Vorstandssprecherin Almut Bühlmeier erklärte, sie sei mit dem Ergebnis der Stadtratswahl zufrieden. Die Grünen haben einen ihrer sechs Sitze eingebüßt und kommen im neuen Stadtrat auf fünf Mandate. Bühlmeier sieht darin eine Stärkung der Arbeit ihrer Partei. Vor diesem Hintergrund hätten Mitglieder der neuen Fraktion in den Tagen nach der Wahl kurze Gespräche mit Vertretern der anderen Parteien geführt. Diese mündeten aber in keinem der Fälle beidseitig in vertiefende Gespräche.

Schwarz-Grün rechnerisch möglich

Aus der Opposition heraus wollen die Grünen die Themen gerechtes Sozialsystem, Weinbau, Wald, Tourismus, Klimaschutz, Energiewende, Stadtentwicklung, Kultur, Sport sowie Mobilität mitgestalten. Stärkste Kraft im neuen Stadtrat ist die CDU mit zwölf Sitzen. Die Christdemokraten hatten zuletzt Gespräche mit SPD und FWG über eine Koalition geführt. Auch Schwarz-Grün wäre rechnerisch möglich gewesen.