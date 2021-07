Die Mitglieder des Freinsheimer Stadtrats sollen in ihrer Sitzung am Donnerstag, 19 Uhr, entscheiden, ob im barocken Gartenhaus Lind eine digitale Dauerausstellung über Gartenkultur installiert und im Apothekergarten ein Gartenhaus nach historischem Vorbild gebaut wird. Entschieden werden soll auch, ob zu den Kosten von rund 63.000 Euro ein Zuschuss aus dem Leader-Programm beantragt wird. Eine weitere Entscheidung steht dazu an, ob die Stadt mit der Deutschen Glasfaser GmbH einen Kooperationsvertrag zur Verlegung von Glasfaserkabel für schnelles Internet abschließt. Die Einbeziehung der Wenjenstraße in die vorhandene Halteverbotszone, die Parksituation in der Alzeyer Straße und die Beschilderung von überörtlichen Radwegen sind weitere Themen der Ratssitzung. Auch eine Einwohnerfragestunde ist vorgesehen.