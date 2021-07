Überlegungen über coronakonforme Alternativen zum Dürkheimer Wurstmarkt wird die Verwaltung am Dienstag dem Stadtrat präsentieren. Wie die RHEINPFALZ aus einem internen Papier für die Sitzung erfuhr, kommt die Verwaltung zu dem Schluss, dass der Wurstmarkt in seiner bisherigen Form aufgrund der Corona-Pandemie auch 2021 nicht stattfinden kann. Die Gründe dafür werden in der Sitzung am Dienstag erläutert, bestätigte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) auf Anfrage. Man werde dem Stadtrat aber ein Paket vorlegen, das eine kleinere und geregeltere Alternative auf dem Wurstmarktplatz vorsieht, kündigte Glogger an. Dabei spielten die Elemente Einlasskontrolle, 3 G (getestet, geimpft oder genesen) sowie Abstand und Personenbeschränkung eine Rolle. Auch die Schausteller habe man in die Überlegungen einbezogen, so Glogger. Jedoch müsse sich ein solches Angebot für sie auch rechnen, schränkte der Bürgermeister ein. Deshalb werde es im Stadtrat sowohl um die technische als auch um die wirtschaftliche Umsetzbarkeit gehen. Details wollte Glogger am Montag noch nicht nennen. Die Sitzung im großen Kursaal beginnt am Dienstag um 17 Uhr.