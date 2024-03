In der Stadt soll ab dem 1. Juli eine Zweitwohnsitzsteuer gelten. Die dafür notwendige Satzung will der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag, 17 Uhr, beschließen. Stimmt das Gremium zu, werden für etwa 1000 Betroffene mit Zweitwohnsitz 15 Prozent der geschätzten Kaltmiete fällig. Außerdem steht der Spiel- und Freizeitflächenplan auf der Tagesordnung. Die dort vorgeschlagene Umgestaltung der Spielflächen soll schrittweise verwirklicht werden. Vorgesehen ist in diesem Jahr die Fertigstellung des Spielplatzes in der Waldgasse in Ungstein sowie der Beginn der Arbeiten am Spielplatz in der Kaiserslauterer Straße und an der Kita in Hardenburg, am Spielplatz in der Bürgermeister-Gropp-Straße in Grethen-Hausen, am Außengelände der Kita Isenach in der Stadtmitte sowie die „Umsetzung kleinerer Maßnahmen“ für die Spiellinie, die durch die Innenstadt führen soll.