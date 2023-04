Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Es ist kein Haushalt zum Jubeln“, sagte Bürgermeister Matthias Weber (FWG) angesichts eines Defizits von einer Million Euro im laufenden Jahr. Jedoch sei die Stadt Freinsheim nicht so stark von konjunkturellen Einbrüchen betroffen wie andere Kommunen, unterstrich Weber in der Sitzung des Stadtrats am Donnerstag.

Die Stadt könne froh sein über das, was sie angesichts der Pandemie trotzdem leiste, so Weber mit Blick auf hohe Umlagenbeiträge für Kita- (rund 606.000 Euro) und Grundschulkinder