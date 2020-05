In seiner Sitzung am Dienstag, 17 Uhr, in der Brunnenhalle entscheidet der Stadtrat unter anderem darüber, ob die Veränderungssperre in den Wohngebieten Judenhut-Köppel und Rudolf-Bart-Siedlung/Kuhtriftberg verlängert wird. Wie berichtet, wird das Gremium, anders als geplant, nicht über die Auftragsvergabe für die Therme beraten. Stattdessen sollen die Ergebnisse der Ausschreibung geprüft und bei der nächsten Sitzung vorgestellt werden. Die Angebote liegen deutlich über den Berechnungen der Planer und der Architekten.

In den Wohngebieten Rudolf-Bart-Siedlung/Kuhtriftberg und Judenhut-Köppel gilt eine Veränderungssperre. Für beide Gebiete arbeitet die Verwaltung an einem Bebauungsplan beziehungsweise an einer Ergänzung zu einem Bebauungsplan. Ziel ist es, das Entstehen größerer Mehrfamilienhäuser zu verhindern, die den Charakter der Wohngebiete verändern könnten. Die Veränderungssperre soll durch den Stadtrat verlängert werden.

Außerdem steht unter anderem die Einrichtung einer Fachberatungsstelle für die städtischen Kindertagesstätten auf der Tagesordnung. Zudem hat die SPD-Fraktion beantragt, Grabsteine aus Kinderarbeit auf Dürkheimer Friedhöfen zu verbieten. In einer Anfrage der Grünen geht es um die Nutzung von Naturstrom durch die Stadt.

Die Sitzung finden wegen der Corona-Pandemie in der Brunnenhalle statt, Tische und Stühle der Ratsmitglieder stehen so weit auseinander, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter gewahrt ist. Gleiches gilt für die Stühle für das Publikum. Ratsmitglieder und Besucher sollen die Halle mit aufgesetztem Mund-Nasen-Schutz betreten und diesen erst ablegen, wenn sie Platz genommen haben. Dies gilt umgekehrt auch beim Verlassen der Halle.