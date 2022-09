Frank Lauer steht erneut auf dem Siegerpodest: Er hat wie schon in den vergangenen beiden Jahren beim Stadtradeln in der Verbandsgemeinde Wachenheim die meisten Kilometer absolviert.

Von Jens Lepthien

60 Radler sind vom 29. Juni bis 19. Juli in neun Teams für die Verbandsgemeinde in die Pedale getreten. Das waren weniger als im vergangenen Jahr. Auch die geradelte Strecke mit 26.972 Kilometern fiel im Vergleich zu den 30.209 Kilometern im Vorjahr um einiges geringer aus. Damit machte die Verbandsgemeinde den fünften Platz im Landkreis. Wenn alle Teilnehmer für die Rad-Kilometer das Auto haben stehen lassen, sind etwas mehr als vier Tonnen CO 2 eingespart worden, hat Klimaschutzmanager Sascha Jacoby ausgerechnet. „Unsere Verbandsgemeinde hat damit wieder gezeigt, wie wichtig uns die Umwelt, die Radverkehrsförderung und letztlich auch die Gesundheit ist“, sagte Jacoby.

Kita auf Platz 1

Frank Lauer aus Ellerstadt hat allein 1873 Kilometer abgestrampelt. Mit 1443 Kilometern kam Klaus Schneider auf den zweiten Platz und Bernhard Lorenz mit 1370 Kilometern auf Plätz drei.

Bei den Teams sicherte sich die Kita Weltentdecker aus Friedelsheim/Gönnheim mit 8663 Kilometern den ersten Platz. Die Raachhinkel aus Ellerstadt schafften mit 7851 Kilometern Platz zwei und das Offene Team aus Wachenheim kam mit 4163 Kilometern auf Platz drei. Verbandsbürgermeister Torsten Bechtel (CDU), der als „Stadtradelstar“ für die Verbandsgemeinde ins Rennen gegangen war, schaffte 170 Kilometer.

Radverkehr attraktiver machen

Es freue ihn, dass viele Teilnehmer des Stadtradelns ihre Alltagsfahrten mit dem Rad und nicht mit dem Auto getätigt hätten, so Bechtel. „Es ist unser Ziel, zu motivieren und zu animieren, dass das Fahrrad bei der Mobilität immer mehr an Bedeutung gewinnt“, sagte Bechtel. „Wenn ihr jetzt mit dem Fahrrad in die Kindertagesstätte fahrt, dann macht das später auch, wenn ihr in die Grundschule und die weiterführenden Schulen geht“, sagte Bechtel zu den Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte.

Damit das möglich ist, wollen die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden das Angebot für den Radverkehr attraktiver gestalten. „Das wird nicht immer sofort sichtbar, aber am Radweg zwischen Ellerstadt und Fußgönheim kann man sehen, dass er von Leuten genutzt wird, die mit dem Rad zur Arbeit fahren“, sagte Bechtel. Auch in anderen Bereichen sei schon einiges getan worden. So gebe es in Wachenheim eine Vielzahl von Fahrrad-Abstellmöglichkeiten. Man bemühe sich, auch in Ellerstadt, Friedelsheim und Gönnheim „Bike and Ride“ anbieten zu können. Auch stünden für das Projekt „Barrierefreies Radfahren“ etwa 100.000 Euro zur Verfügung.