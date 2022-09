Bei der Stadtradeln-Aktion im Sommer haben nach Angaben der Stadtverwaltung 737 Dürkheimer mitgemacht. Pro Person haben sie demnach durchschnittlich 226 Kilometer zurückgelegt. So seien im Aktionszeitraum vom 29. Juni bis zum 19. Juli in Bad Dürkheim insgesamt 166.589 Kilometer geradelt und 25,65 Tonnen CO 2 eingespart worden. „Wir haben damit unser Ergebnis von vergangenen Jahr mit 162.708 Kilometer sogar leicht verbessert“, teilt die Verwaltung mit.