Die Chancen stehen gut, dass der Landkreis Bad Dürkheim das Ergebnis von 2019 toppt: Nach zwei von drei Wochen Stadtradeln sind im Kreis schon über 360.000 Kilometer zusammengekommen. Im vergangenen Jahr waren es im gesamten Zeitraum rund 390.000.

„Es sieht alles danach aus, dass wir unsere Zahlen von 2019 übertreffen. Jetzt gilt es, nicht nachzulassen und weiter kräftig in die Pedale zu treten“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld. Er selbst ist als Stadtradeln-Star mit dabei und besucht alle 48 Kreisgemeinden mit dem Rad.

In der Wertung vorne liegen aktuell die Dürkheimer Radler: 7,22 Kilometer pro Kopf haben sie bisher geschafft. Ihnen auf den Fersen sind die Haßlocher mit 4,21 Kilometern pro Kopf. „Es ist noch alles offen“, ermutigt Ihlenfeld, „jetzt in der letzten Woche gilt es noch mal, alles rauszuholen.“ Beim Stadtradeln gehe es vor allem darum, Kilometer, die sonst mit dem Auto zurückgelegt werden, mit dem Fahrrad zu fahren. „Besonders auf kurzen Strecken lohnt es sich, auf das Rad umzusteigen und so CO2 einzusparen. Das ist ganz einfach. Darum zählt jeder Kilometer, bei dem nicht das Auto benutzt wird.“

Premiere fürs die etwas andere Rallye

Besonderheit dieses Jahr: die Stadtradeln-Rallye. Alle Verbandsgemeinden und Städte haben sich Aufgaben ausgedacht, die sich bei einer Radtour lösen lassen. Je mehr Fragen richtig gelöst sind, desto attraktiver sind die Preise – gewinnen kann aber jeder.

Die Bögen können im Internet entweder unter www.kreis-bad-duerkheim.de oder unter www.earlp.de/stadtradelnduw heruntergeladen und ausgefüllt an stadtradeln@kreis-bad-duerkheim.de geschickt werden. Einsendeschluss ist der 9. September.