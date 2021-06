Das Land Rheinland-Pfalz hat die erfolgreichsten Stadtradeln-Kommunen im Jahr 2020 ausgezeichnet: Stadt und Kreis Bad Dürkheim sicherten sich dabei Spitzenpositionen. 583.586 Kilometer legten die Teilnehmer im Kreis Bad Dürkheim zurück – landesweiter Bestwert bei den insgesamt geradelten Kilometern. Bezogen auf die Einwohnerzahl war die Stadt Bad Dürkheim mit einem Wert von 11,75 Kilometern spitze. „Der Verkehrsbereich ist für 25 Prozent des CO2-Ausstoßes in Rheinland-Pfalz verantwortlich. Daher werden wir die umweltfreundliche und klimafreundliche Mobilität voranbringen“, kündigte die Klimaschutzministerin Anne Spiegel (Grüne) bei der Prämierung Sieger des vergangenen Jahres an, die per Onlinevideo erfolgte. Seit gut einem Monat läuft die Stadtradeln-Kampagne 2021 und bereits jetzt stehe fest, dass mehr Kommunen aus Rheinland-Pfalz denn je mitradeln werden. Mit dabei sind außer dem Kreis unter anderem wieder Bad Dürkheim, Wachenheim und Freinsheim.