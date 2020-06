Schon 90 Teams haben sich im Kreis Bad Dürkheim für das Stadtradeln von 19. August bis 8. September angemeldet und wollen möglichst oft mit dem Rad statt mit dem Auto fahren. Die Organisatoren sind zuversichtlich, trotz Corona an den Erfolg von 2019 anknüpfen zu können.

Da waren von 1800 Radlern rund 390.000 Kilometer zurückgelegt worden. Diesmal können sich vereins-, schul- oder betriebsinterne Teams miteinander messen. Denn erstmals ist es möglich, in einem Hauptteam Untermannschaften zu bilden. Im Gesamtwettbewerb tritt das Hauptteam an, wenn aber die Fußballer eines Vereins den Turnern beweisen wollen, dass sie mehr Kilometer sammeln können, geht das. So können beispielsweise auch Klassen gegeneinander antreten und dennoch zugleich gemeinsam für ihre Schule radeln. Denn wie im vergangenen Jahr lobt die Sparkasse Rhein-Haardt für die jeweils drei erfolgreichsten Grund- sowie weiterführenden Schulen Preise aus.

Ab 19. August können alle, die sich auf www.stadtradeln.de/landkreis-bad-duerkheim anmelden, ihre Radelkilometer über eine App automatisch erfassen lassen oder sie online im Profil eingeben. Wer das nicht online machen möchte, kann sich Teilnahmebogen im Kreishaus oder bei einer anderen Kommunalverwaltung abholen und die Kilometer von Hand eintragen. Die ausgefüllten Bogen sind in einer Verwaltung wieder abzugeben. Anmeldungen sind bis zum Ende des Stadtradeln-Zeitraums am 8. September möglich – je nach Kommune oder Schule, für die man radeln möchte, geht das online auf verschiedenen Seiten, die alle über die Kreisseite erreichbar sind.

Eine Fahrradtour mit Fragen und Rätseln

Während der drei Aktionswochen veranstalten die Kommunen statt Vor-Ort-Aktionen mit vielen Teilnehmern aufgrund der aktuellen Situation Fahrrad-Rallyes durch die Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden. Verschiedene Rätsel und Fragen sind bei der Fahrradtour durch den Landkreis zu lösen und zu beantworten. Es soll eine Gelegenheit sein, die Orte der Region besser kennenzulernen und Radkilometer zu sammeln. „Am Ende können die, die die meisten Ziele angefahren und die meisten Fragen richtig beantwortet haben, die attraktivsten Preise gewinnen. Aber auch wer nur eine kleine Runde dreht, hat Chancen auf einen Gewinn“, stellt Sina Müller, Pressesprecherin des Landkreises, in Aussicht.

„Der Sinn ist natürlich hauptsächlich, Wege, die sonst mit dem Auto zurückgelegt werden, durch Fahrradfahren zu ersetzen“, erklären Nick Stowasser und Isa Scholtissek vom Regionalbüro Mittelhaardt & Südpfalz der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Deshalb rechne das Stadtradeln-Portal automatisch die geradelten Kilometer in vermiedene Tonnen des klimaschädlichen Gases Kohlendioxid um. Das Stadtradeln zeige, „dass Klimaschutz auch Spaß machen kann“, heißt es von Stowasser und Scholtissek weiter. Dazu stehe dieses Jahr – auch durch die Corona-Krise befördert – der gesundheitsfördernde Aspekt des Radfahrens im Vordergrund.