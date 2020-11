Mehr als 14 Erdumrundungen haben die Teilnehmer der Stadtradeln-Aktion im Landkreis Bad Dürkheim im Fahrradsattel erstrampelt. Landesweit bedeutet das Platz eins, bundesweit Platz 46.

Mitgemacht haben in der gesamten Republik 1409 Kommunen, davon 62 in Rheinland-Pfalz. Im Kreis Bad Dürkheim schwangen sich nach Angaben der Kreisverwaltung 2529 Mitfahrer auf ihre Fahrräder, auf denen sie vom 19. August bis zum 8. September insgesamt 583.586 Kilometer zurücklegten. Damit liegt der Kreis in der Rheinland-Pfalz-Wertung deutlich vor dem benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis mit 482.226 Kilometern und der Stadt Trier mit 388.412 Kilometern.

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld ist begeistert

„Dass die Menschen in unserem Landkreis am meisten von allen Rheinland-Pfälzern radelten, ist eine tolle Sache. Wir hoffen, dass sich von dieser Fahrradbegeisterung immer mehr Menschen anstecken und dazu bewegen lassen, für kürzere Alltagsstrecken das Fahrrad zu nutzen statt das Auto“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). „Um das zu unterstützen, sind wir in den Kommunen gefordert, die Bedingungen für Fahrradfahrer weiter zu verbessern“.

Noch mehr Menschen als im Vorjahr

„Wir haben es trotz der pandemiebedingten Absagen fast aller Veranstaltungen während des Stadtradeln-Zeitraums geschafft, mit unserem Konzept noch mehr Menschen als im Vorjahr zum Mitmachen zu bewegen“, heben Selina Pauli und Isa Scholtissek hervor, die die Aktion im Landkreis maßgeblich planten und koordinierten. Auch im nächsten Jahr werde der Kreis wieder mitmachen. „Wir haben ausnahmslos positive Rückmeldungen erhalten und freuen uns, wenn wir auch in den nächsten Jahren immer mehr Bürger für das Fahrradfahren begeistern können“, erklärt Ihlenfeld.

Im Netz

In einem Video hat die Energieagentur Rheinland-Pfalz die Vorteile des Radfahrens und die Stadtradeln-Stimmung im Kreis Bad Dürkheim festgehalten, entweder auf der Website unter www.earlp.de/stadtradelnduw oder direkt unter https://youtu.be/b5cdhrgB2wQ.