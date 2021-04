Der Kreis Bad Dürkheim nimmt zum dritten Mal an der Klima-Bündnis-Aktion Stadtradeln teil. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Die Aktion läuft in diesem Jahr von Mittwoch, 18. August, bis Dienstag, 7. September. Alle Menschen sind aufgerufen, möglichst oft das Auto stehenzulassen und stattdessen mit dem Fahrrad zu fahren. Konzepte zur Umsetzung von Mitmachaktionen unter Corona-Bedingungen während des Stadtradeln-Zeitraums erarbeitete das Planungsteam bereits für die Aktion im vergangenen Jahr. Die Stadtradeln-Rallye, bei der in jeder Verbandsgemeinde, Gemeinde und Stadt des Landkreises bestimmte Aufgaben zu lösen waren, die bei Fahrradausflügen zu verschiedenen Orten entschlüsselt werden mussten, stieß laut Kreis auf großen Anklang.

Beginn in den Ferien

Der Stadtradeln-Zeitraum beginnt in diesem Jahr erstmals bereits während der Sommerferien, die erst Ende August enden. „Das kann in diesem Jahr ein Vorteil sein, denn es sieht ja gerade so aus, als müssten wir uns mit Reisen noch eine Weile einschränken“, so Isa Scholtissek von Energieagentur Rheinland-Pfalz, die die Aktion mitorganisiert. Die Stadtradeln-App, die in den vergangenen Jahren bei manchem Radler für Frust sorgte, wurde laut Kreisverwaltung durch die Organisatoren deutlich verbessert.

Registrierungen über die Website www.stadtradeln.de sind ab sofort online möglich.