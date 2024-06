Das Auto in der Garage stehen lassen und stattdessen fleißig in die Fahrradpedale treten: So lautet in den nächsten drei Wochen das Ziel bei der Stadtradeln-Aktion, an der sich der Landkreis Bad Dürkheim zum nunmehr sechsten Mal beteiligt.

Im Aktionszeitraum bis zum 9. Juli sollen die Teilnehmer häufiger auf den eigenen Pkw verzichten und das Fahrrad für die Fahrt zum Bäcker, in den Biergarten, zum Weinfest oder zu Ausflügen