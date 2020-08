Für die zweite Auflage des Stadtradelns im Kreis Bad Dürkheim fällt am Mittwoch der Startschuss. Bis zum 8. September können Kilometer für die eigene Kommune gesammelt und gleichzeitig etwas für Klima und Gesundheit getan werden. Am Dienstagnachmittag waren 1557 Radler aus dem Kreis angemeldet, zum gleichen Zeitpunkt bei der Premiere im Vorjahr waren es noch knapp 1000. Besonders stark vertreten sind in diesem Jahr die Dürkheimer: 553 Teilnehmer kommen aus der Kurstadt. Das kann sich noch ändern, denn Anmeldungen sind noch bis zum Abschlusstag möglich. Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter www.stadtradeln.de.