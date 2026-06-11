Der Vorstand des Ortsverbands der Grünen übt Kritik an einer Aussage des Ersten Beigeordneten Claudius Güther zum Stadtplatz.

Der Ortsverband der Grünen kritisiert die Aussage des Ersten Beigeordneten Claudius Güther (CDU) bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Gewerbevereins. Güther hatte im Zusammenhang mit den aktuellen Plänen der Stadt, vier Parkplätze auf dem Stadtplatz in einem Modellversuch zugunsten einer größeren Fläche für den Aufenthalt zu streichen, gesagt: „Kein Mensch will einen autofreien Stadtplatz.“

Die Formulierung erwecke den Eindruck, es gebe in Bad Dürkheim keinerlei Unterstützung für eine weitergehende Umgestaltung des Stadtplatzes. „Dabei steht die Diskussion um den Stadtplatz aus unserer Sicht beispielhaft für eine grundsätzliche Frage: Wie soll die Innenstadt künftig erreichbar und nutzbar sein?“, schreibt Vorstandssprecherin Susann Brenzinger. Natürlich reiche es nicht aus, einzelne Parkplätze zu streichen. Notwendig seien ebenso Verbesserungen für Fußgänger, den Radverkehr und den ÖPNV. „Ziel sollte eine Innenstadt sein, die für Dürkheimerinnen, Dürkheimer und Gäste auch ohne Auto gut und sicher erreichbar ist und dadurch an Attraktivität gewinnt.“

Die Diskussion solle nicht auf die Frage „Auto oder kein Auto“ verkürzt werden, sondern darum gehen, wie die Innenstadt langfristig attraktiver und lebendiger gestaltet werden könne. „Dazu gehören aus unserer Sicht auch gute Erreichbarkeit, Barrierefreiheit, ausreichend Kurzzeit- und Behindertenparkplätze sowie eine bessere Nutzung der vorhandenen Parkmöglichkeiten“, so die Sprecherin der Grünen.