In den ehemaligen Räumen der Metzgerei Lenz, die Ende Juni vergangenen Jahres das Geschäft am Stadtplatz aufgegeben hat, wird Mitte März ein Hofladen mit Spargel, Erdbeeren, Obst und Gemüse sowie Wildspezialitäten eröffnen.

Betrieben wird das frisch renovierte Geschäft am Stadtplatz 8 vom Spargelhof Andreas Eberhardt aus Weisenheim am Sand. Es ist bereits das zweite Geschäft des Spargelbauern, der neben Spargel auch Erdbeeren, Obst und Gemüse aus der Region sowie Wildspezialitäten und frisches Brot im Angebot haben wird. Den ersten Hofladen betreibt Eberhardt auf seinem Gelände in Weisenheim.

Das Dürkheimer Geschäft wird ganzjährig montags bis samstags von 8 bis 18 oder gar bis 20 Uhr geöffnet sein und zur Jahreszeit passende Produkte anbieten. Zumindest in der Spargel- und Erdbeerzeit ist auch eine Öffnung an Sonntagen geplant. Dies ist möglich, weil Eberhardt in dieser Zeit selbsterzeugte Produkte vermarktet. „Ich lege besonders viel Wert darauf, dass bei mir frische Produkte, die kürzlich geerntet worden sind, auf den Ladentisch kommen“, verspricht Eberhardt, der den Hofladen Mitte März eröffnen möchte. „Das hängt auch mit dem Beginn der Spargelsaison zusammen, die immer so zwischen dem 15. und 20. März startet“, erklärt der Landwirt, der das Edelgemüse direkt vom Erzeuger ohne lange Transportwege auf den Ladentisch bringen möchte. „Die Erdbeeren werden wohl Ende April, Anfang Mai dazu kommen.“ Noch sei er auf der Suche nach Mitarbeitern im Verkauf.

Auch Wild im Angebot

Eberhardt bewirtschaftet in Weisenheim am Sand etwa 100 Hektar Land und hat zusätzlich das Feldrevier in unmittelbarer Nähe seines Hofes gepachtet. So sorgt der passionierte Jäger dafür, dass in dem etwa 60 Quadratmeter großen Geschäft in Dürkheim auch Wildbret und verschiedene Wildspezialitäten wie etwa Saumagen und Leberkäse vom Wildschwein angeboten werden. „Meine Devise ist, dass ich das, was ich selbst nicht essen würde, auch nicht verkaufe. Wer einmal etwas gegessen hat, was nicht schmeckt, kommt nie wieder. Das möchte ich gern vermeiden.“